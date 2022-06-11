На українські ЗМІ почалася нова кібератака
На електронні скриньки українських медіа масово розсилають небезпечні листи
Про це попереджають на сторінці Держспецзв'язку.
"Розсилання здійснюються, зокрема, серед медійних організацій України (радіостанції, газети, новинні агенції тощо). Встановлено більше 500 електронних адрес отримувачів. Електронні листи містять додаток у вигляді документу "СПИСОК посилань на інтерактивні карти.docx", відкриття якого може призвести до завантаження шкідливої програми CrescentImp", – йдеться в повідомленні.
Фахівці попереджають, що зловмисники все частіше розсилають електронні листи зі скомпрометованих електронних адрес державних органів.
- Нагадаємо, 9 червня Росія пригрозили Заходу "прямим військовим зіткненням" через кібератаки.
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