На українські ЗМІ почалася нова кібератака

Про це попереджають на сторінці Держспецзв'язку.

"Розсилання здійснюються, зокрема, серед медійних організацій України (радіостанції, газети, новинні агенції тощо). Встановлено більше 500 електронних адрес отримувачів. Електронні листи містять додаток у вигляді документу "СПИСОК посилань на інтерактивні карти.docx", відкриття якого може призвести до завантаження шкідливої програми CrescentImp", – йдеться в повідомленні.

Фахівці попереджають, що зловмисники все частіше розсилають електронні листи зі скомпрометованих електронних адрес державних органів.