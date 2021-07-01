На Україну насувається негода, - ДСНС

Про це передає ДСНС.

“Увага! За даними УкрГідрометцентру, 1-2 липня в Україні, крім південного сходу, грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с, в західній частині місцями значні дощі”, - йдеться в повідомленні.

Оголошено І рівень небезпеки (жовтий).

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