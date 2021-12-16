На Україну насуваються заморозки, сніг і штормовий вітер, - синоптик Наталка Діденко

Про це вона повідомила у facebook.

П'ятниця в Україні буде з опадами - періодично мокрий сніг, у південній частині та на південному сході з дощем.

Вітер північний, північно-західний, помірний, у західних областях 17 грудня може задувати до штормового.

Температура повітря у п'ятницю коливатиметься в межах -1°C…+3°C.

У Києві завтра, 17 грудня, політає мокрий сніг або просто сяде товстою шапкою щільна волога хмарність.

Стовпчики термометрів крутитимуться поблизу 0°C…+3°C.

З вівторка, з 21 грудня, якраз напередодні найдовшої ночі, в Україну прорветься холодне арктичне повітря із морозами.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb