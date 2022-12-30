На узбережжі Миколаївщини знешкодили протикорабельну міну
На морському узбережжі Миколаївщини військові знешкодили протикорабельну міну, яку винесло штормом
Про це повідомили у Військово-Морських силах ЗСУ.
Протикорабельну міну, яку винесло на узбережжя штормом, виявили місцеві мешканці. Про небезпечну знахідку вони повідомили військових.
Чергову міну оперативно знешкодила група розмінування Військово-Морських сил Збройних Сил України.
Військові застерігають: у разі виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів у жодному разі не можна наближатися до них, торкатися знахідок або намагатися самостійно переміщувати їх. Потрібно обмежити доступ до небезпечної зони та повідомити відповідні служби.
- 27 грудня на Миколаївщині поблизу Коблевого до берега прибилася морська міна російських загарбників, яка згодом вибухнула
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