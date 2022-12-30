На узбережжі Миколаївщини знешкодили протикорабельну міну

Про це повідомили у Військово-Морських силах ЗСУ.

Протикорабельну міну, яку винесло на узбережжя штормом, виявили місцеві мешканці. Про небезпечну знахідку вони повідомили військових.

Чергову міну оперативно знешкодила група розмінування Військово-Морських сил Збройних Сил України.

Військові застерігають: у разі виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів у жодному разі не можна наближатися до них, торкатися знахідок або намагатися самостійно переміщувати їх. Потрібно обмежити доступ до небезпечної зони та повідомити відповідні служби.

27 грудня на Миколаївщині поблизу Коблевого до берега прибилася морська міна російських загарбників, яка згодом вибухнула

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