На узбережжі Миколаївщини вибухнула ворожа морська міна
27 грудня на Миколаївщині поблизу Коблевого до берега прибилася морська міна російських загарбників, яка згодом вибухнула
Про це інформує в телеграмі начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет.
Сьогодні в селі Коблеве правоохоронці виявили ворожу морську міну.
"До берега її прибило через шторм і вона вибухнула", - пише Шайхет.
Повідомляється, що внаслідок детонування ніхто не постраждав.
Мирних жителів просять бути обачними, не наближатися до небезпечних предметів і повідомляти про знахідки поліціянтам на номер 102.
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