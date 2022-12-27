На узбережжі Миколаївщини вибухнула ворожа морська міна

Про це інформує в телеграмі начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет.

Сьогодні в селі Коблеве правоохоронці виявили ворожу морську міну.

"До берега її прибило через шторм і вона вибухнула", - пише Шайхет.

Повідомляється, що внаслідок детонування ніхто не постраждав.

Мирних жителів просять бути обачними, не наближатися до небезпечних предметів і повідомляти про знахідки поліціянтам на номер 102.

2 вересня, у морі неподалік узбережжя Одеси вибухнула російська міна.

17 грудня на морському узбережжі Миколаївської області знайшли якірну міну.

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