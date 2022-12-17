Штормове море винесло якірну міну на узбережжя Миколаївщини

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Цього разу небезпечний сюрприз опинився дуже близько до прибережних будов цивільного населення. Місцеві мешканці негайно сповістили військових про виявлений снаряд", - розповіли у Командуванні.

Сили підривного підрозділу Військово-Морських Сил знешкодили міну на місці виявлення. Після цього перемістили її у безпечне місце для остаточного знищення.

"Нагадуємо, що у випадку виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів, ні в якому разі не можна до них наближатися, торкатися й намагатися самостійно переміщувати. Негайно обмежте доступ до небезпечної зони та повідомте відповідні служби. Пам’ятайте, що узбережжя в умовах війни – зона небезпеки. Дотримуйтесь режимних обмежень воєнного стану, вони спрямовані на збереження вашого життя", - наголошують у ЗСУ.

16 грудня ворожий безпілотний літальний апарат прагнув поцілити в морських прикордонників на Миколаївщині.

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