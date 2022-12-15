Безпілотник РФ намагався атакувати прикордонників Миколаївщини
Ворожий безпілотний літальний апарат прагнув поцілитися в морських прикордонників на Миколаївщині
Про це повідомила ДПСУ в телеграм.
Безпілотний літальний апарат військ РФ намагався атакувати катер миколаївських морських прикордонників.
Зазначається, що захисники України знешкодили його.
"Смертоносний дрон не долетів до катера, адже екіпаж знешкодив його влучною стрільбою", - мовиться в тексті пресслужби.
- Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ дали поради українцям, як розпізнати "шахеди" та діяти при їх виявленні.
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