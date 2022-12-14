МВС розповіло, як розпізнати ворожі "шахеди" та уберегтися від атаки
У Міністерстві внутрішніх справ дали поради українцям, як розпізнати "шахеди" та діяти при їх виявленні
Про це повідомляє пресслужба МВС.
Двигун БПЛА гучний і схожий на роботу мопеда чи бензопили. Він літає на малій висоті - до 4 кілометрів. А також малопомітний радарам.
Що робити у разі виявлення дрона
- Намагайтеся потрапити у спеціальні укриття
- Користуйтеся підвалами, цокольними поверхами будинків, підземними переходами та паркінгами
- Тримайтесь подалі від адмінбудівель, стратегічних та військових об’єктів, автозаправних станцій
- Якщо укриття далеко, дотримуйтесь правила "двох стін"
- Не ховайтеся в під’їздах, під арками, на сходах
- Не залишайтеся в автотранспорті
Також при переміщенні БПЛА, або про місце їх падіння українців закликають повідомляти за номером 102.
"Важливо! Не наближайтесь до об’єкту та не чіпайте уламки", - наголошують в МВС.
- Вранці 14 грудня Росія атакувала Київ дронами, уламками від безпілотників пошкоджено адмінбудівлю та 4 житлові будинки в Шевченківському районі. Також повідомлялось і про роботу ППО на Київщині, у Вишневому пошкоджено приватний будинок.
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