Про це повідомляє пресслужба МВС.

Двигун БПЛА гучний і схожий на роботу мопеда чи бензопили. Він літає на малій висоті - до 4 кілометрів. А також малопомітний радарам.

Що робити у разі виявлення дрона

Намагайтеся потрапити у спеціальні укриття

Користуйтеся підвалами, цокольними поверхами будинків, підземними переходами та паркінгами

Тримайтесь подалі від адмінбудівель, стратегічних та військових об’єктів, автозаправних станцій

Якщо укриття далеко, дотримуйтесь правила "двох стін"

Не ховайтеся в під’їздах, під арками, на сходах

Не залишайтеся в автотранспорті

Також при переміщенні БПЛА, або про місце їх падіння українців закликають повідомляти за номером 102.

"Важливо! Не наближайтесь до об’єкту та не чіпайте уламки", - наголошують в МВС.

Вранці 14 грудня Росія атакувала Київ дронами, уламками від безпілотників пошкоджено адмінбудівлю та 4 житлові будинки в Шевченківському районі. Також повідомлялось і про роботу ППО на Київщині, у Вишневому пошкоджено приватний будинок.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb