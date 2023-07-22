На узбережжя Уругваю викинуло близько двох тисяч мертвих пінгвінів
За останні десять днів на східне узбережжя Уругваю викинуло близько двох тисяч мертвих пінгвінів. Місцева влада припускає, що причиною такого явища може бути голод серед птахів через надмірний вилов риби
Про це пише France24.
Керівниця департаменту фауни міністерства навколишнього середовища Кармен Лейзагоєн повідомила, що магеланські пінгвіни, переважно молоді, загинули в Атлантичному океані. Течія віднесла їх до берегів Уругваю.
"Це смертність у воді, 90% - це молоді екземпляри, без жирових запасів і з порожніми шлунками", - сказала вона.
Чиновниця додала, що аналізи показали негативний результат на пташиний грип. Місцева влада підозрює, що причиною смерті пінгвінів міг стати голод. Птахам бракує їжі, зокрема через надмірний вилов риби.
Зазначається, що магеланські пінгвіни гніздяться на півдні Аргентини. Коли в південній півкулі настає зима, птахи переміщуються до північної півкулі в пошуках їжі та теплих вод.
"Це нормально, щоб певний відсоток помер, але не такі цифри", - сказала Лейзагоєн, нагадавши, що подібне вимирання відбулося минулого року в Бразилії з невизначених причин.
Натомість екологи пояснюють збільшення кількості смертей магеланових пінгвінів надмірним і незаконним виловом.
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