На Вінниччині перейменували понад пів сотні вулиць на честь Бандери, генерала Трейка і Воїнів-добровольців

Про це інформують у Вінницькій міськраді.

"Вінниця була одним із його найактивніших учасників і однією із перших поставила фінальну крапку. Наразі самоврядці одностайно підтримали напрацювання робочої групи Ради з питань історії, культурної спадщини та топоніміки щодо перейменування завершального блоку вулиць – загалом до переліку ввійшло 52 об’єкти Вінниці та приєднаних територій", – пише пресслужба.

У вінницькій громаді загалом перейменували 232 вулиці, провулки, бульвари, площі.

Серед останніх: вулиця Льва Толстого відтепер матиме ім’я провідника ОУН Степана Бандери, а безіменну вулицю, що тягнеться від Немирівського шосе до аеропорту "Вінниця", перейменували на честь Івана Трейка, який був одним із 9 генералів УПА.

Ще 6 вулицям міської громади присвоєно імена земляків, які загинули в боях із російськими окупантами: Романа Балаби, Олексія Миргородського, Максима Шаповала, Олега Августюка, Вадима Галети, воїнів Климчуків.

"Замість тоталітарних та комуністичних у топоніміці міста утвердилися назви, що показують спільноті та усьому світу наскільки багато в нас є важливих подій та достойних українців, про яких варто пам’ятати. Особлива увага – до вшанування подвигу Героїв національно-визвольних змагань усіх років та сучасної російсько-української війни", – наголосили в міськраді.

Згідно із новим рішенням перейменовано:

м. Вінниця

провулок 2-й Глінки – провулок 2-й Мирослава Скорика

вулиця Громова – вулиця Романа Балаби

провулок 1-й Громова – провулок 1-й Романа Балаби

провулок 2-й Громова – провулок 2-й Романа Балаби

вулиця Комарова – вулиця Леоніда Каденюка

провулок Комарова – провулок Леоніда Каденюка

провулок 1-й Комарова – провулок 1-й Леоніда Каденюка

провулок 2-й Комарова – провулок 2-й Леоніда Каденюка

провулок 3-й Комарова – провулок 3-й Леоніда Каденюка

провулок 4-й Комарова – провулок 4-й Леоніда Каденюка

провулок 5-й Комарова – провулок 5-й Леоніда Каденюка

вулиця Толстого Льва – вулиця Степана Бандери

провулок Толстого Льва – провулок Степана Бандери

вулиця Черняховського – вулиця Олексія Миргородського

провулок 1-й Черняховського – провулок 1-й Олексія Миргородського

провулок 2-й Черняховського – провулок 2-й Олексія Миргородського

проїзд 1-й Черняховського – проїзд 1-й Олексія Миргородського

проїзд 2-й Черняховського – проїзд 2-й Олексія Миргородського

проїзд 3-й Черняховського – проїзд 3-й Олексія Миргородського

проїзд 4-й Черняховського – проїзд 6-й Юрія Левади

проїзд 5-й Черняховського – проїзд 5-й Юрія Левади

проїзд 6-й Черняховського – проїзд 4-й Юрія Левади

проїзд 1-й Чехова – проїзд 1-й Гетьмана Мазепи

проїзд 2-й Чехова – проїзд 2-й Гетьмана Мазепи

проїзд 3-й Чехова – проїзд 3-й Гетьмана Мазепи

безіменна вулиця (від Немирівського шосе до аеропорту "Вінниця") – вулиця Генерала Трейка

с. Вінницькі Хутори

вулиця Ватутіна – вулиця Покровська

провулок Ватутіна – провулок Покровський

1-й провулок Ватутіна – 1-й провулок Покровський

2-й провулок Ватутіна – 2-й провулок Покровський

вулиця Вінниченко – вулиця Володимира Винниченка

вулиця Гагаріна – вулиця Монастирська

вулиця Жовтнева – вулиця Героїв України

вулиця Мічуріна – вулиця Левка Симиренка

вулиця Першотравнева – Захарка Сича

вулиця Покришкіна – вулиця Генерала Шаповала

провулок Покришкіна – провулок Генерала Шаповала

1-ий провулок Покришкіна – 1-й провулок Генерала Шаповала

вулиця Пушкіна – вулиця Квітки Цісик

вулиця Суворова – вулиця Всеволода Нестайка

вулиця Чехова – вулиця Гетьмана Мазепи

вулиця Максима Шаповала – вулиця Волонтерська

с. Писарівка

вулиця Гагаріна – вулиця Івана Богуна

с. Щітки

вулиця Першотравнева – вулиця Івана Луса

с. Десна

вулиця Гагаріна – вулиця Лесі Українки

с. Стадниця

вулиця Пушкіна – вулиця Турбівська

вулиця Ярова – вулиця Воїнів Климчуків

с. Гавришівка

вулиця Гагаріна – вулиця Олега Августюка

с. Малі Крушлинці

вулиця Першотравнева – вулиця Вадима Галети

вулиця Жовтнева – вулиця Воїнів-добровольців

с. Великі Крушлинці

вулиця Першотравнева – вулиця Василя Стуса

вулиця Мічуріна – вулиця В’ячеслава Чорновола

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