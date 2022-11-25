На Вінниччині перейменували понад пів сотні вулиць на честь Бандери, генерала Трейка і Воїнів-добровольців
Сьогодні, 25 листопада, депутати міської ради ухвалили рішення, щодо завершення на території Вінницької громади процесу деколонізації топонімів
Про це інформують у Вінницькій міськраді.
"Вінниця була одним із його найактивніших учасників і однією із перших поставила фінальну крапку. Наразі самоврядці одностайно підтримали напрацювання робочої групи Ради з питань історії, культурної спадщини та топоніміки щодо перейменування завершального блоку вулиць – загалом до переліку ввійшло 52 об’єкти Вінниці та приєднаних територій", – пише пресслужба.
У вінницькій громаді загалом перейменували 232 вулиці, провулки, бульвари, площі.
Серед останніх: вулиця Льва Толстого відтепер матиме ім’я провідника ОУН Степана Бандери, а безіменну вулицю, що тягнеться від Немирівського шосе до аеропорту "Вінниця", перейменували на честь Івана Трейка, який був одним із 9 генералів УПА.
Ще 6 вулицям міської громади присвоєно імена земляків, які загинули в боях із російськими окупантами: Романа Балаби, Олексія Миргородського, Максима Шаповала, Олега Августюка, Вадима Галети, воїнів Климчуків.
"Замість тоталітарних та комуністичних у топоніміці міста утвердилися назви, що показують спільноті та усьому світу наскільки багато в нас є важливих подій та достойних українців, про яких варто пам’ятати. Особлива увага – до вшанування подвигу Героїв національно-визвольних змагань усіх років та сучасної російсько-української війни", – наголосили в міськраді.
Згідно із новим рішенням перейменовано:
м. Вінниця
- провулок 2-й Глінки – провулок 2-й Мирослава Скорика
- вулиця Громова – вулиця Романа Балаби
- провулок 1-й Громова – провулок 1-й Романа Балаби
- провулок 2-й Громова – провулок 2-й Романа Балаби
- вулиця Комарова – вулиця Леоніда Каденюка
- провулок Комарова – провулок Леоніда Каденюка
- провулок 1-й Комарова – провулок 1-й Леоніда Каденюка
- провулок 2-й Комарова – провулок 2-й Леоніда Каденюка
- провулок 3-й Комарова – провулок 3-й Леоніда Каденюка
- провулок 4-й Комарова – провулок 4-й Леоніда Каденюка
- провулок 5-й Комарова – провулок 5-й Леоніда Каденюка
- вулиця Толстого Льва – вулиця Степана Бандери
- провулок Толстого Льва – провулок Степана Бандери
- вулиця Черняховського – вулиця Олексія Миргородського
- провулок 1-й Черняховського – провулок 1-й Олексія Миргородського
- провулок 2-й Черняховського – провулок 2-й Олексія Миргородського
- проїзд 1-й Черняховського – проїзд 1-й Олексія Миргородського
- проїзд 2-й Черняховського – проїзд 2-й Олексія Миргородського
- проїзд 3-й Черняховського – проїзд 3-й Олексія Миргородського
- проїзд 4-й Черняховського – проїзд 6-й Юрія Левади
- проїзд 5-й Черняховського – проїзд 5-й Юрія Левади
- проїзд 6-й Черняховського – проїзд 4-й Юрія Левади
- проїзд 1-й Чехова – проїзд 1-й Гетьмана Мазепи
- проїзд 2-й Чехова – проїзд 2-й Гетьмана Мазепи
- проїзд 3-й Чехова – проїзд 3-й Гетьмана Мазепи
- безіменна вулиця (від Немирівського шосе до аеропорту "Вінниця") – вулиця Генерала Трейка
с. Вінницькі Хутори
- вулиця Ватутіна – вулиця Покровська
- провулок Ватутіна – провулок Покровський
- 1-й провулок Ватутіна – 1-й провулок Покровський
- 2-й провулок Ватутіна – 2-й провулок Покровський
- вулиця Вінниченко – вулиця Володимира Винниченка
- вулиця Гагаріна – вулиця Монастирська
- вулиця Жовтнева – вулиця Героїв України
- вулиця Мічуріна – вулиця Левка Симиренка
- вулиця Першотравнева – Захарка Сича
- вулиця Покришкіна – вулиця Генерала Шаповала
- провулок Покришкіна – провулок Генерала Шаповала
- 1-ий провулок Покришкіна – 1-й провулок Генерала Шаповала
- вулиця Пушкіна – вулиця Квітки Цісик
- вулиця Суворова – вулиця Всеволода Нестайка
- вулиця Чехова – вулиця Гетьмана Мазепи
- вулиця Максима Шаповала – вулиця Волонтерська
с. Писарівка
- вулиця Гагаріна – вулиця Івана Богуна
с. Щітки
- вулиця Першотравнева – вулиця Івана Луса
с. Десна
- вулиця Гагаріна – вулиця Лесі Українки
с. Стадниця
- вулиця Пушкіна – вулиця Турбівська
- вулиця Ярова – вулиця Воїнів Климчуків
с. Гавришівка
- вулиця Гагаріна – вулиця Олега Августюка
с. Малі Крушлинці
- вулиця Першотравнева – вулиця Вадима Галети
- вулиця Жовтнева – вулиця Воїнів-добровольців
с. Великі Крушлинці
- вулиця Першотравнева – вулиця Василя Стуса
- вулиця Мічуріна – вулиця В’ячеслава Чорновола
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