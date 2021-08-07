На Вінниччині розшукують 16-річну Анастасію Бєлєвцову

Її оголошено в розшук сьогодні, 7 серпня 2021 року, передає Еспресо.TV.



"За наявною інформацію, дівчина може перебувати в місті Вінниці у компанії старших знайомих", - зазначають в Національній поліції.



Її прикмети: на вигляд 17-18 років, зріст 165-168 см, волосся біле, середньої довжини.



Була одягнена: у темну кофту, сірі джинси.



Громадяни, які володіють будь-якою інформацією, що допоможе встановити місцеперебування розшукуваної, можуть повідомити до поліції за телефонами: (096) 925-94-09 або 102.





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