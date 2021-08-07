На Вінниччині розшукують 16-річну Анастасію Бєлєвцову
Поліцією Вінниччини розшукується неповнолітня жителька селища Вороновиця Анастасія Бєлєвцова, що народилася 2 вересня 2004 року
Її оголошено в розшук сьогодні, 7 серпня 2021 року, передає Еспресо.TV.
"За наявною інформацію, дівчина може перебувати в місті Вінниці у компанії старших знайомих", - зазначають в Національній поліції.
Її прикмети: на вигляд 17-18 років, зріст 165-168 см, волосся біле, середньої довжини.
Була одягнена: у темну кофту, сірі джинси.
Громадяни, які володіють будь-якою інформацією, що допоможе встановити місцеперебування розшукуваної, можуть повідомити до поліції за телефонами: (096) 925-94-09 або 102.
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