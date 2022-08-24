На Вінниччині протиповітряна оборона збила ворожий об'єкт
Удень 24 серпня у Вінницькій області протиповітряна оборона збила ворожий об'єкт
Про це інформує в телеграмі голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.
"На Вінниччині працює ППО! Повітряний об'єкт знищено. Пізніше деталі", - йдеться в повідомленні.
Жителів регіону просять не покидати сховищ.
Повітряна тривога у Вінницькій області розпочалася о 15:45.
- 24 серпня близько одинадцятою годиною дня протиповітряна оборона збила ракету російських окупантів над Черкащиною.
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