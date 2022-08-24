Над Черкащиною українська ППО збила російську ракету
24 серпня під час повітряної тривоги протиповітряна оборона збила ракету російських окупантів
Про це інформує в телеграмі голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.
"Під час повітряної тривоги сили ППО збили над Черкащиною ворожу ракету", - йдеться в повідомленні.
Очевидців просять не публікувати фото чи відео.
Повітряна тривога розпочалася о 10:13 та закінчилася об 11:25.
"Не наражайте всіх на повторні атаки по локаціях! І обов'язково убезпечуйтеся під час повітряних тривог!" - додав Табурець.
- У російсько-українській війні загинув колишній сільський голова розташованого неподалік від Сміли села Самгородок Черкаського району Черкаської області Степан Педченко.
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