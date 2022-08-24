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Над Черкащиною українська ППО збила російську ракету

24 серпня, 2022 середа
12:01
війна з Росією Українська ППО

24 серпня під час повітряної тривоги протиповітряна оборона збила ракету російських окупантів

Про це інформує в телеграмі голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"Під час повітряної тривоги сили ППО збили над Черкащиною ворожу ракету", - йдеться в повідомленні.

Очевидців просять не публікувати фото чи відео.

Повітряна тривога розпочалася о 10:13 та закінчилася об 11:25.

"Не наражайте всіх на повторні атаки по локаціях! І обов'язково убезпечуйтеся під час повітряних тривог!" - додав Табурець.

  • У російсько-українській війні загинув колишній сільський голова розташованого неподалік від Сміли села Самгородок Черкаського району Черкаської області Степан Педченко.

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Черкаси
ППО
Черкащина
ЗСУ
ракетний удар
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