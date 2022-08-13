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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією На війні загинув колишній сільський голова з Черкащини

На війні загинув колишній сільський голова з Черкащини

13 серпня, 2022 субота
18:06
війна з Росією загинув свічка

У російсько-українській війні загинув колишній сільський голова розташованого неподалік від Сміли села Самгородок Черкаського району Черкаської області Степан Педченко

Про це повідомили на сайті "Про все"

"Чоловік свого часу пройшов пекло Афганістану. Йому було 59 років", - йдеться у повідомленні.

Прощання з ним було сьогодні, 13 серпня 2022 року, у Самгородку.

На Смілянщині Степана Педченка знали як справжнього патріота, який дуже любив Україну, добре знав її історію, який боронив її від ворога з перших днів війни.

Також повідомляється, що він писав вірші й видав збірку своїх творів.

  • 6 серпня в Ізяславі попрощалися з командиром роти Андрієм Ткачуком.
  • 7 серпня стало відомо, що у боях за Бахмут загинув боєць ДУК Олександр Попов із Кам'янця-Подільського, що воював з 2014-го.

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