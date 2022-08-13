На війні загинув колишній сільський голова з Черкащини
У російсько-українській війні загинув колишній сільський голова розташованого неподалік від Сміли села Самгородок Черкаського району Черкаської області Степан Педченко
Про це повідомили на сайті "Про все".
"Чоловік свого часу пройшов пекло Афганістану. Йому було 59 років", - йдеться у повідомленні.
Прощання з ним було сьогодні, 13 серпня 2022 року, у Самгородку.
На Смілянщині Степана Педченка знали як справжнього патріота, який дуже любив Україну, добре знав її історію, який боронив її від ворога з перших днів війни.
Також повідомляється, що він писав вірші й видав збірку своїх творів.
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