На війні загинув колишній сільський голова з Черкащини

Про це повідомили на сайті "Про все".

"Чоловік свого часу пройшов пекло Афганістану. Йому було 59 років", - йдеться у повідомленні.

Прощання з ним було сьогодні, 13 серпня 2022 року, у Самгородку.

На Смілянщині Степана Педченка знали як справжнього патріота, який дуже любив Україну, добре знав її історію, який боронив її від ворога з перших днів війни.

Також повідомляється, що він писав вірші й видав збірку своїх творів.

6 серпня в Ізяславі попрощалися з командиром роти Андрієм Ткачуком.

7 серпня стало відомо, що у боях за Бахмут загинув боєць ДУК Олександр Попов із Кам'янця-Подільського, що воював з 2014-го.

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