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У боях за Бахмут загинув боєць ДУК Олександр Попов із Кам'янця-Подільського, що воював з 2014-го

7 серпня, 2022 неділя
15:24
війна з Росією

У боях на Бахмутському напрямку в Донецькій області загинув 41-річний Олександр Попов на псевдо Дракон, який воював у лавах 2-го окремого батальйону Добровольчого українського корпусу

Про смерть побратима підрозділ повідомив у суботу, 6 серпня 2022 року, у себе в facebook-сторінці.

"В боях за Бахмут загинув Олександр Попов, друг Дракон. Повідомляти такі новини завжди важко, бо не існує адекватних слів, щоб висловити нашу втрату і передати співчуття рідним і близьким. Але всім, хто знав Дракона особисто жодні слова і пояснення не потрібні – ми втратили більше ніж бійця з нереальним бойовим досвідом і легендарною харизмою. Разом із Сашком у нас вирвали шматок радості і світла, які так рідко зустрічаються на війні. Але ворог замість них отримає нашу лють. Скорботу відкладаємо на потім. Зараз є час лише на помсту. Другу Дракону тричі "Слава!" - йдеться в дописі підрозділу.

Смерть Олександра Попова підвтердив в у себе в telegram-каналі міський голова Кам'янця-Подільського Михайло Посітко.

"Не можу в це повірити. Щоразу, як гине Воїн, ніби світ перевертається. Свідомість відмовляється сприймати, що так може бути. З перших днів він захищав Україну. Був важко поранений, але вибрався майже з того світу. І знову пішов в саме пекло.Захищати нас усіх... Разом боролись за те, щоб наш червоно-чорний прапор майорів на майдані. Багато чого проходили разом. Прожив, як Герой своє життя. Як Герой загинув. Вічна слава тобі, Олександре. Вічна шана! Громада схиляється перед Тобою!", - написав він. 

Побратими Олександра Попова зі штурмової роти "Вовки Да Вінчі" також присвятили йому допис у себе в telegram-каналі

"​​Ні, герої вмирають. Гучніше, ніж про це говорять. Частіше, ніж про це згадують. Несподіваніше, ніж до цього себе готують. Друга Дракона вбили у боях за Бахмут. За ним лишаться не тільки спогади про достойну і світлу людину. За ним лишається його колосальний бойовий досвід, який він передавав молодшим побратимам, який він вкладав у наш бій за правду. Стус писав: "Хай помреш, та за нами останеться рух". Ми лишаємося, Драконе. Тобі - тричі Слава!" - йдеться в дописі.

Довідка

Олександр Попов родом із Кам’янця-Подільського Хмельницької області.

Боронив Україну від російських окупантів із 2014 року.

Воювати Дракон пішов після Революції Гідності.

У 2016 році на Донеччині Олександр Попов отримав важке поранення. 

  • Станом на 22 липня Володимир Зеленський запевнив, що втрати ЗСУ у порівнянні з піком бойових дій у травні та червні зменшилися.
  • 4 серпня в Міноборони заявили, що кількість загиблих українських військових є державною таємницею. Водночас в оборонному відомстві наголошують, що втрати ЗСУ значно менші, ніж у країни-агресора.

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Хмельниччина
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Кам'янець-Подільський
Бахмут
ЗСУ загиблі
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