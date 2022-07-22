Зеленський розповів про денні втрати ЗСУ

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю The Wall Street Journal.

За його словами, тепер у середньому гинуть 30 українських військових щодня та 250 зазнають поранень.

Зеленський пов'язує такі зміни тим, що дещо вирівнялася вогнева потужність українських військ завдяки закордонним постачанням передової військової техніки.

Президент відмовився назвати журналістам точну кількість втрат, які зазнала армія України з початку вторгнення, але вкотре наголосив, що це число "в рази менше" тих втрат в особовому складі, які зазнає Росія.

В інтерв'ю The Wall Street Journal Президент України прокоментував заяву Путіна, що Україна нібито "не налаштована на переговори".

У США розповіли про новий пакет допомоги Україні від США: 4 HIMARS і 580 дронів Phoenix Ghost.

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