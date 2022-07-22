Про це Зеленський заявив в інтерв'ю The Wall Street Journal.

"Він прийшов сюди, вбив людей, зробив біженцями 12 мільйонів, а тепер каже, що Україна не хоче переговори. Вони ось так просто вбивають людей, руйнують міста, входять до них, а потім кажуть – "домовляймось". З ким вони можуть після цього поговорити? З камінням? Воно вкрите кров'ю, і цю кров неможливо змити. І ми не дозволимо їм її змити", – сказав президент.

Спочатку буде звільнення всіх окупованих Росією територій, а згодом можна буде обговорювати, що робити далі і як жити потім. "Наш народ упевнений, що нам це під силу. І чим швидше ми це зробимо, тим менше людей загине", – сказав Зеленський.

Зеленський переконує, що Україна віддала б перевагу мирній і безкровній деокупації. Але це навряд чи можливо, враховуючи, "з ким ми маємо справу". "Поки що вони не отримують по морді, вони взагалі нічого не розуміють", – вважає президент.

Він також прокоментував пропозиції "заморозити конфлікт".

"Кашалот відкусив два регіони й тепер каже: заморозьмо конфлікт. Потім він набереться сил, через два-три роки знову відкусить два регіони, і знову скаже: заморозьмо конфлікт. І так продовжуватиметься знову і знову, сто відсотків".

Але Путін дуже недооцінив Україну, сказав Зеленський. "Він відкрив пащу, ніби він удав, а ми якийсь кролик. Але ми не кролики, і йому не вдалося нас проковтнути – зате тепер є ризик, що він сам лусне".

У США розповіли про новий пакет допомоги Україні від США: 4 HIMARS і 580 дронів Phoenix Ghost.

22 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Євросоюз поступово наближається до запровадження ембарго на російський газ.

Того ж дня США прокоментували домовленість про експорт українського зерна.

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