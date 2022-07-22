Кулеба про тиск ЄС на Росію: "Наближаємося до історичного запровадження санкцій на газ"

Про це Кулеба сказав на брифінгу для іноземних ЗМІ, передає Укрінформ.

При цьому міністр наголосив, що не чув жодних сигналів про "втому" партнерів України від санкцій.

"Ми не чули ніяких сигналів про втому від санкцій, але з кожним наступним пакетом, який приймає Європейський Союз, ми всі наближаємося до історичного моменту запровадження санкцій на газ - і це буде справжній бій", - сказав Кулеба.

Водночас очільник МЗС визнав, що певні сили в Європі тиснутимуть на ЄС і країни-члени щодо послаблення санкцій.

"Але, я думаю, всі європейські уряди мають бути свідомими того, що умиротворення Путіна і послаблення санкцій не є способом вирішення проблем. Це дорога до примноження проблем", - додав Кулеба.

Раніше посли Євросоюзу узгодили сьомий пакет санкцій проти Росії.

ЄС оприлюднив текст нового санкційного пакета, до якого увійшли зокрема ембарго на російське золото, персональні обмеження щодо російських політичних і культурних діячів, санкції проти Россотрудничества, фонду "Русский мир" і посилення експортного контролю товарів подвійного використання та передових технологій.

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