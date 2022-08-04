Це не сотні... В Міноборони заявили, що кількість загиблих українських військових є державною таємницею

Про це на брифінгу заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона зазначила, що українська влада продовжуватиме дотримуватися основних правил поширення інформації під час війни. Зокрема, точну кількість загиблих українських військових не розголошуватимуть.

"Ми говоримо про те, що загиблі є з обох боків. Ми говоримо про те, що з українського боку набагато менше загиблих, ніж із російського. І ми можемо сказати, що це тисячі. Тобто це не сотні", – заявила Маляр.

Раніше Маляр заявила, що інформація про кількість загиблих захисників України є державною таємницею. Ці дані стануть доступними лише після завершення війни, сказала заступниця міністра.

За повідомленням Генштабу ЗСУ, станом на 4 серпня втрати окупантів склали майже 41,5 тис. військових, 1789 танків і 742 дрони.

1 серпня у перехопленій СБУ розмові окупант поскаржився мамі на великі втрати особового складу.

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