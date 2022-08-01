"Українська армія найсильніша у світі": у перехопленій СБУ розмові окупант поскаржився мамі на великі втрати особового складу
Окупанти визнають силу української армії і захоплюються її безстрашністю
Про це свідчить нова телефонна розмова, яку перехопила СБУ.
"Українська армія – це найсильніша армія у всьому світі… Вони навіть росіян не бояться, с*ка, нікого…. Це так і є, реально…" – розповідає матері мобілізований у лави рашистів житель тимчасово окупованого Донецька.
На заперечення жінки, яка надивилася пропаганди, просто запитує: "Ти втрати взагалі бачила, які?.. Вам правду не кажуть… вам казки розповідають".
Мовляв, росіяни, якщо і просуваються, то за рахунок величезних втрат: "А навіть якщо просувається наша армія, то з дуже великими втратами. Х**рят на раз-два, я тобі говорю. У нас полк там в***али. Батальйони лягають..."
"Наші воїни "кладуть" ворога "цілими батальйонами" і роблять це на "раз-два". Тож ворог деморалізований і здатен наступати тільки ціною шалених втрат", - підсумовують у СБУ.
- Нагадаємо, СБУ показала відео точної роботи Центру спецоперацій по окупантах
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