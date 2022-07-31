Про це повідомляє СБУ.

"Сиділи росіяни в кущах і думали, що їх ніхто не знайде… Але "екзамен з маскування" вони не пройшли - завдяки бійцям Центру спецоперацій "А" СБУ. Лише за кілька днів наші спецпризначенці знищили ударними дронами два ворожі БТР, три "Урали", а також скоригували артилерійський вогонь по розрахунках російських мінометів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за добу окупанти втратили 160 солдат, 10 артилерійських систем та один літак

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