"Не пройшли екзамен з маскування": СБУ показала відео точної роботи Центру спецоперацій по окупантах
Завдяки бійцям Центру спецоперацій "А" СБУ чимало окупантів тепер злилися з українським ландшафтом
Про це повідомляє СБУ.
"Сиділи росіяни в кущах і думали, що їх ніхто не знайде… Але "екзамен з маскування" вони не пройшли - завдяки бійцям Центру спецоперацій "А" СБУ. Лише за кілька днів наші спецпризначенці знищили ударними дронами два ворожі БТР, три "Урали", а також скоригували артилерійський вогонь по розрахунках російських мінометів", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, за добу окупанти втратили 160 солдат, 10 артилерійських систем та один літак
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