За добу окупанти втратили 160 солдат, 10 артилерійських систем та один літак, – Генштаб
Станом на 31 липня українська армія знищила 40 830 особового складу окупантів
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Орієнтовні втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять:
- особового складу - близько 40 830 (+160) окупантів
- танків - 1763 (+4) од.
- бойових броньованих машин - 4004 (+9) од.
- артилерійських систем - 916 (+10) од.
- реактивних систем залпового вогню - 259 (+1) од.
- засобів ППО - 117 (+0) од.
- літаків - 223 (+1) од.
- гелікоптерів - 190 (+0) од.
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 735 (+2) од.
- крилатих ракет - 174 (+0) од.
- кораблів/катерів - 15 (+0) од.
- автомобільної техніки й автоцистерн - 2902 (+13) од.
- спеціальної техніки - 80 (+2) од.
Нагадаємо, на Донеччині ворог намагається покращити тактичне положення на Бахмутському та Авдіївському напрямках
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