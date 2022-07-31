За добу окупанти втратили 160 солдат, 10 артилерійських систем та один літак, – Генштаб

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Орієнтовні втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять:

особового складу - близько 40 830 (+160) окупантів

танків - 1763 (+4) од.

бойових броньованих машин - 4004 (+9) од.

артилерійських систем - 916 (+10) од.

реактивних систем залпового вогню - 259 (+1) од.

засобів ППО - 117 (+0) од.

літаків - 223 (+1) од.

гелікоптерів - 190 (+0) од.

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 735 (+2) од.

крилатих ракет - 174 (+0) од.

кораблів/катерів - 15 (+0) од.

автомобільної техніки й автоцистерн - 2902 (+13) од.

спеціальної техніки - 80 (+2) од.

Нагадаємо, на Донеччині ворог намагається покращити тактичне положення на Бахмутському та Авдіївському напрямках

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