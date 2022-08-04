Близько 41,5 тис. військових, 1789 танків і 742 дрони: втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
З 24 лютого до 4 серпня окупанти втратили близько 41,5 тис. військових, 4026 бронемашин, 1789 танків і 946 систем артилерії
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Орієнтовні втрати росіян за час повномасштабного вторгнення в Україну становлять:
- особового складу - близько 41,5 тис. (+150) окупантів;
- танків - 1789 (+15) од.;
- бойових броньованих машин - 4026 (+4) од.;
- артилерійських систем - 946 (+7) од.;
- реактивних систем залпового вогню - 260 (+1) од.;
- засобів ППО - 118 (+0) од.;
- літаків - 223 (+0) од.;
- гелікоптерів - 191 (+0) од.;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 742 (+2) од.;
- крилатих ракет - 182 (+2) од.;
- кораблів/катерів - 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки й автоцистерн - 2960 (+38) од.;
- спеціальної техніки - 83 (+0) од.
Упродовж 3 серпня найбільших втрат росіяни зазнали на Бахмутському та Донецькому напрямках.
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