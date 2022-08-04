Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Орієнтовні втрати росіян за час повномасштабного вторгнення в Україну становлять:

особового складу - близько 41,5 тис. (+150) окупантів;

танків - 1789 (+15) од.;

бойових броньованих машин - 4026 (+4) од.;

артилерійських систем - 946 (+7) од.;

реактивних систем залпового вогню - 260 (+1) од.;

засобів ППО - 118 (+0) од.;

літаків - 223 (+0) од.;

гелікоптерів - 191 (+0) од.;

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 742 (+2) од.;

крилатих ракет - 182 (+2) од.;

кораблів/катерів - 15 (+0) од.;

автомобільної техніки й автоцистерн - 2960 (+38) од.;

спеціальної техніки - 83 (+0) од.

Упродовж 3 серпня найбільших втрат росіяни зазнали на Бахмутському та Донецькому напрямках.

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