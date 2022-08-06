В Ізяславі попрощалися з командиром роти Андрієм Ткачуком

Про це повідомляє Ізяславська міська рада.

"Досі Андрій вважався зниклим безвісти (з 7 березня поточного року), проте лише зараз підтвердилась сумна звістка. Це непоправна втрата для сім'ї, рідних, побратимів, односельців, усієї нашої громади. У цей важкий час приносимо щирі співчуття рідним і близьким воїна, розділяємо ваш біль та схиляємо голову в глибокій скорботі", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні 6 серпня орієнтовно о 08:00 прибув кортеж з тілом загиблого воїна. Усі небайдужі громадяни зустріли Героя "живим коридором" з українською символікою.

Заупокійна служба за воїном відбулася у храмі Покрови Божої Матері (ПЦУ).

Нагадаємо, на Сході в бою з окупантами загинув командир бойової військової частини полковник Олег Дегтярьов

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