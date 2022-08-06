В Ізяславі попрощалися з командиром роти Андрієм Ткачуком
Захищаючи Україну від загарбницьких рук російських окупантів, загинув ще один мешканець Ізяславщини - 25-річний білогородчанин, капітан, командир другої механізованої роти першого механізованого батальйону 14 окремої механізованої бригади ім. Княза Романа Великого Ткачук Андрій Олександрович
Про це повідомляє Ізяславська міська рада.
"Досі Андрій вважався зниклим безвісти (з 7 березня поточного року), проте лише зараз підтвердилась сумна звістка. Це непоправна втрата для сім'ї, рідних, побратимів, односельців, усієї нашої громади. У цей важкий час приносимо щирі співчуття рідним і близьким воїна, розділяємо ваш біль та схиляємо голову в глибокій скорботі", - йдеться у повідомленні.
Сьогодні 6 серпня орієнтовно о 08:00 прибув кортеж з тілом загиблого воїна. Усі небайдужі громадяни зустріли Героя "живим коридором" з українською символікою.
Заупокійна служба за воїном відбулася у храмі Покрови Божої Матері (ПЦУ).
- Нагадаємо, на Сході в бою з окупантами загинув командир бойової військової частини полковник Олег Дегтярьов
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