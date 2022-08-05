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Головна війна з Росією На Сході в бою з окупантами загинув командир бойової військової частини полковник Олег Дегтярьов

На Сході в бою з окупантами загинув командир бойової військової частини полковник Олег Дегтярьов

5 серпня, 2022 п'ятниця
16:42
війна з Росією

У бою загинув командир бойової військової частини, яка боронить Україну на Сході полковник Дегтярьов Олег Валерійович

Про це повідомили у Сухопутних військах ЗС України.

"За час військової служби кадровий офіцер пройшов всі звання від лейтенанта до полковника. Смерть зустріла героя під час надання допомоги своїм підлеглим на найнебезпечнішій ділянці удару противника. Особовий склад, який знаходився під командуванням полковника Дегтярьова завжди відзначав його велике, щире серце й уособлював його постать, насамперед, із людяністю", - пишуть у ЗСУ.

Також там кажуть, що "до кожного військовослужбовця Валерійович, так його поміж собою називали офіцери, мав свій індивідуальний підхід".

"За будь-яких обставин вислухає. Порадить. Допоможе. Його слухали. Йшли за порадою. Коли на територію частини заїжджав Валерійович, одразу жвавішало. Всі знали – приїхав Батько, командир, наставник і великий друг усього великого військового колективу. Олег Валерійович завжди буде прикладом для майбутніх поколінь захисників України. Його життєвий шлях безцінний внесок в незалежність нашої Батьківщини. Своє життя він присвятив підготовці та навчанню професійних військових, які обов’язково помстяться за його смерть! Висловлюємо свої щирі співчуття рідним та близьким загиблого… Вічна пам’ять герою!", - пишуть у Сухопутних військах ЗСУ.

  • Нагадаємо, в Міноборони заявили, що кількість загиблих українських військових є державною таємницею

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ЗСУ загиблі
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