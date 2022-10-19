Про це інформує Служба безпеки України.

На Вінниччині затримали чотирьох жителів, які знімали та пересилали відео атак безпілотників.

"Один із них відзняв на відео наслідки атаки дронів-камікадзе, на якому видно масштаби ураження об’єкта критичної інфраструктури, і перекинув колегам, інші троє також поділилися з друзями", – пише пресслужба.

Повідомляється, що за пів години відео з’явилося у російських пропагандистів. Уже за годину окупанти повторно обстріляли область. Це призвело до ще більших руйнувань, постраждали люди.

"Нині розумію, що вказані матеріали були використані країною-агресором на шкоду безпеці України. Неправильність своїх дій усвідомлюю, мої відеоматеріали могли бути використані для коригування точності завдання ударів. Ніякого умислу на завдання шкоди Україні чи допомоги державі-агресору не маю", – сказав вінничанин.

СБУ нагадує, що за таке знімання передбачена кримінальна відповідальність.

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