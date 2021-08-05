На вірмено-азербайджанському кордоні розмістили російських прикордонників
5 серпня стало відомо, що на вірмено-азербайджанському кордоні облаштовують перший пункт росіян в селі Воскепар
Про це повідомила пресслужба міністерства оборони Вірменії у Facebook.
"Щодо інформації, що поширюється у засобах масової інформації, про присутність російських військовослужбовців у Тавушській області, зокрема у громаді Воскепар, ми повідомляємо, що російські прикордонники були розгорнуті у зазначеному районі", - йдеться в заяві оборонного відомства країни.
В міноборони Вірменії зазначили, що наразі проводяться будівельні роботи для розміщення російських прикордонників. Цей процес здійснюється в рамках вірменсько-російського співробітництва.
Нагадаємо, прикордонна служба РФ підпорядковується ФСБ.
- Тиждень тому, 29 липня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян запропонував розмістити російських прикордонників по всій протяжності вірмено-азербайджанського кордону
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