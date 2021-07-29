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Пашинян запропонував розмістити російських прикордонників на вірмено-азербайджанському кордоні

29 липня, 2021 четвер
15:28
Світ

В. о. прем'єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян пропонує розмістити прикордонні пункти росіян по всій протяжності кордону з Азербайджаном

Про це розповідає вірменська служба "Радіо Свобода".

"Має сенс розглянути питання розміщення російських прикордонних постів на всій протяжності вірмено-азербайджанського кордону для проведення демаркаційних робіт без ризику зіткнень", - заявив виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян на засіданні уряду.

До цього часу Пашинян пропонував розмістити міжнародних спостерігачів лише на ділянці Сотка-Хознавар, на кордоні в Сюніке, що межує з Лачинським коридором та ексклавом Азербайджану - Нахічеванською автономною республікою.

"Азербайджан звинувачує Вірменію в нібито скоєнні провокації. Як член ОДКБ, до якого у вересні перейде головування в організації, Вірменія усвідомлює свою відповідальність у тому, щоб не створювати загрози безпеці для ОДКБ, чи не залучати країни-союзники в бойові дії, і я офіційно виключаю будь-які провокаційні дії з боку Збройних сил Вірменії. У той же час я вважаю, що одним з можливих рішень для з'ясування істинності взаємних звинувачень Азербайджану і Вірменії може стати розміщення моніторингової місії ОДКБ на всій протяжності вірмено-азербайджанського кордону, що передбачено правовими нормами діяльності ОДКБ", - зазначив Пашинян.

Він підкреслив, що в умовах неможливості здійснення подібної місії в рамках ОДКБ для вірменської сторони можуть бути прийнятними інші міжнародні формати, включаючи співголовування Мінської групи ОБСЄ.

"Беручи до уваги нинішню ситуацію, вважаю, що має сенс розглянути питання про розміщення російських прикордонних пунктів на всій протяжності вірмено-азербайджанського кордону, що дозволить проводити делімітаційні і демаркаційні роботи без ризику військових зіткнень. Ми збираємося обговорити цю тему з нашими російськими партнерами", - додав вірменський лідер.
 

  • В ніч на 28 липня на кордоні Кельбаджарського району Азербайджану сторони влаштували перестрілку: троє вбитих та поранені
  • 29 липня на тій самій ділянці кордону в Кельбаджарському районі відновилась стрілянина між сторонами
Росія
Азербайджан
Вірменія
російські прикордонники
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