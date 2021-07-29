Вірменія та Азербайджан продовжили обстріли за день після стрілянини з втратами
29 липня на тій самій ділянці кордону в Кельбаджарському районі відновилась стрілянина між сторонами
Про це розповідає "Європейська правда".
Міноборони Вірменії заявило, що сутичка почалася близько 3 години ночі на Гегаркунікській ділянці міждержавного кордону у напрямку Кельбаджару.
"Підрозділи збройних сил Азербайджану, порушивши домовленість про тишу, досягнену вчора, знову вдались до провокацій, відкривши вогонь по вірменських позиціях зі стрілецької зброї. Вогонь припинився після відповіді вірменської сторони", - йдеться у заяві.
У відомстві повідомили, що на 7 годину ранку 29 липня ситуація була спокійною.
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У свою чергу міноборони Азербайджану заявило, що режим тиші порушили з вірменського боку.
"29 липня з 02:45 до 03:40 підрозділи збройних сил Вірменії з позицій у напрямку села Юхари Шорджа Басаркечарського району здійснили обстріл з автоматів і гранатометів позиції азербайджанської армії у напрямку села Зейлик Кельбаджарського району", - заявило відомство.
У повідомленні зазначено, що також у бік азербайджанських позицій кинули 10-12 ручних гранат Ф-1 та що обстріл припинився після вогню у відповідь.
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