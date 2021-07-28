Спікер турецького парламенту Шентоп: Туреччина та Азербайджан ведуть перемовини про створення спільної армії

Про це пише Oxu.az.



"Триває низка переговорів щодо створення спільної турецької армії", - зазначив турецький спікер Мустафа Шантоп 28 липня на пресконференції у відповідь на запитання журналіста про те, чи буде сформована спільна армія двох країн.



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За його словами, спільні військові навчання між двома країнами проводяться в рамках домовленостей:



"Незважаючи на все це, наша головна мета - це одна нація та дві держави. Так буде завжди. Навколо цього було проведено багато переговорів та домовленостей".

20 липня президент Туреччини Реджеп Ердоган відвідав Північний Кіпр, де було оголошено про демілітаризацію району Вароша - частини курортного міста Фамагуста на південному сході острова поряд з греко-кіпріотським Лімасолом. Кіпріоти-греки вважають, що зміна статусу району демонструє чіткий намір Туреччини привласнити його.