Ердоган заявив про демілітаризацію окупованого курортного міста Фамагуста на Північному Кіпрі: в ЄС та США протестують

Про це пише Ekathimerini.

Вароша, район міста Фамагуста з занедбаними готелями і резиденціями у військовій зоні, в яку нікому не дозволяли в'їжджати, була безлюдною після розділення острова на грецьку та турецьку частини війною 1974 року.

Влада Північного Кіпру відкрила невелику територію Вароші для одноденних візитів у листопаді 2020 року, а у вівторок, 20 липня, заявила, що частина її буде демілітаризована з наявним механізмом для потенційного повернення майна попереднім власникам.

"У Марасі (турецька назва району Вароша, - ред.) почнеться нова ера, яка принесе користь усім", - заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Кіпріоти-греки вважають, що зміна статусу району демонструє чіткий намір Туреччини привласнити його.



Президент Кіпру Нікос Анастасіадес назвав цей крок "незаконним і неприйнятним".

"Я хочу надіслати найсерйозніше послання пану Ердогану та його місцевим довіреним особам про те, що неприйнятні дії та вимоги Туреччини не будуть прийняті", - зазначив політик.

Міністерство закордонних справ Греції заявило, що засуджує цей крок "найсерйознішим чином", тоді як Британія, постійний член Ради Безпеки ООН, заявила, що в терміновому порядку обговорить це питання з іншими членами Радбезу.

Занепокоєння висловив верховний представник ЄС з закордонних справ Жозеп Боррель.



"Одностороннє рішення, оголошене сьогодні президентом Ердоганом та [лідером кіпріотів-турків Ерсіном] Татаром, ризикує підвищити напруженість на острові та скомпрометувати повернення до переговорів щодо всебічного врегулювання кіпрської проблеми", - зазначив глава європейської дипломатії.

Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав оголошення Ердогана провокаційним і неприйнятним.



"США працюють з партнерами-однодумцями, щоб передати цю ситуацію на розгляд Ради Безпеки ООН, і вимагатимуть рішучої реакції", - додав очільник Держдепу США.

Резолюції Організації Об'єднаних Націй вимагають передачі Вароші в адміністрацію ООН і дозволу для людей повернутися до своїх домівок.

Президент Кіпру Анастасіадес сказав, що якщо Туреччина "справді турбується про повернення майна законним власникам ... вона повинна була прийняти резолюції ООН і передати місто ООН, дозволивши людям повернутися в безпечних умовах".