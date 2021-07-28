Вночі на кордоні в районі Кельбаджару війська Вірменії та Азербайджану влаштували перестрілку: троє вбитих та поранені

Про нічні бої повідомляють міноборони обох сторін, передає вірменська служба "Радіо Свобода" та Міноборони Азербайджану.



"Вся відповідальність за загострення ситуації лягає на військово-політичне керівництво Азербайджану", - йдеться в заяві міноборони Вірменії.



У Міноборони Вірменії заявили, що о 03:40 "підрозділи збройних сил Азербайджану вчинили напад на вірменські позиції, розташовані на північно-східному напрямку вірмено-азербайджанського кордону".



Близько 8 ранку Міноборони Вірменії повідомило про трьох загиблих військових і двох поранених і стверджує, що втрати є з обох сторін.



Азербайджанська сторона заявила про провокації з боку збройних сил Вірменії.



При обстрілі на території Кельбаджарського району двоє азербайджанських військовослужбовців отримали поранення, стверджує міноборони Азербайджану. Баку покладає на Єреван відповідальність за ескалацію напруженості на кордоні.

Міноборони Азербайджану також повідомило, що прийняло пропозицію Росії припинити вогонь на кордоні з Вірменією з 10:00 за місцевим часом (09:00 за Києвом). У відомстві стверджують, що попри це Вірменія нібито продовжила обстрілювати позиції Азербайджану.

У Міноборони Вірменії повідомили, що до 09:20 (08:20 за Києвом) "відкинула азербайджанські частини на вихідні позиції", після чого стрілялнина продовжилася.