На війні в Україні перебувають понад 470 тис. російських військових, - ГУР

Про це заявив представник ГУР Андрій Черняк у коментарі Liga.

"За його словами, чисельність російської армії в Україні - 443 тис. бійців на сьогодні. Також на фронті та окупованих територіях перебувають близько 30 тис. окупантів із Росгвардії", - йдеться у повідомленні.

Натомість спікер української розвідки Андрій Юсов сказав, що реальне число - понад 450 тис.