На війні в Україні перебувають понад 470 тис. російських військових, - ГУР
Головне управління розвідки заявило, що станом на грудень 2023 року на війні в Україні перебувають 443 тисячі російських окупантів, ще 30 тисяч - Росгвардії
Про це заявив представник ГУР Андрій Черняк у коментарі Liga.
"За його словами, чисельність російської армії в Україні - 443 тис. бійців на сьогодні. Також на фронті та окупованих територіях перебувають близько 30 тис. окупантів із Росгвардії", - йдеться у повідомленні.
Натомість спікер української розвідки Андрій Юсов сказав, що реальне число - понад 450 тис.
- За день до цього президент РФ Володимир Путін заявив, що проти України воюють 617 тисяч окупантів.
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