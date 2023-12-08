На війні з РФ загинув український боксер Ярчевський

Про це повідомляє Sport.ua.

Андрій Ярчевський з весни 2022 року обороняв кордони України на південному фронті у складі полку "Азов". Вже у серпні 2023-го приєднався до "Гвардії наступу", де був навідником мінометного розрахунку.

24-річний Андрій Ярчевський героїчно загинув, прикриваючи собою побратимів поблизу населеного пункту Діброва Сєверодонецького району Луганської області.

Андрій Ярчевський народився в Броварах, з дитинства займався боксом, але не встиг дебютувати на професійному рівні.