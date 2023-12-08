На війні з РФ загинув український боксер Ярчевський
Український боксер з Броварів Андрій Ярчевський загинув на війні проти Росії
Про це повідомляє Sport.ua.
Андрій Ярчевський з весни 2022 року обороняв кордони України на південному фронті у складі полку "Азов". Вже у серпні 2023-го приєднався до "Гвардії наступу", де був навідником мінометного розрахунку.
24-річний Андрій Ярчевський героїчно загинув, прикриваючи собою побратимів поблизу населеного пункту Діброва Сєверодонецького району Луганської області.
Андрій Ярчевський народився в Броварах, з дитинства займався боксом, але не встиг дебютувати на професійному рівні.
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