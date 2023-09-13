На фронті загинув брат футболіста "Шахтаря"

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал "Шахтаря".

Сергій Різник, якому було 34 роки, загинув захищаючи Україну у війні з російським агресором. Він отримав поранення внаслідок мінно-вибухової травми.

"Шахтар" висловлює співчуття і слова підтримки Дмитрові, усім рідним і близьким загиблого героя. Вічна пам’ять і шана Сергієві Різнику. Героям слава", - йдеться у заяві "Шахтаря".