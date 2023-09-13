На фронті загинув брат футболіста "Шахтаря"
На війні загинув Сергій Різник, брат воротаря донецького "Шахтаря" Дмитра Різника
Про це повідомляє офіційний телеграм-канал "Шахтаря".
Сергій Різник, якому було 34 роки, загинув захищаючи Україну у війні з російським агресором. Він отримав поранення внаслідок мінно-вибухової травми.
"Шахтар" висловлює співчуття і слова підтримки Дмитрові, усім рідним і близьким загиблого героя. Вічна пам’ять і шана Сергієві Різнику. Героям слава", - йдеться у заяві "Шахтаря".
- 16 серпня головний тренер "Динамо" Мірча Луческу заявив, що на фронті загинув брат одного з футболістів київського клубу
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.45 Купівля 37.45Продаж 38.18
- EUR Купівля 40.32Продаж 41.31
- Актуальне
- Важливе