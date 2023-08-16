На фронті загинув брат футболіста "Динамо"
Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу заявив, що на фронті загинув брат одного з футболістів київського клубу
Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".
Про кого йде мова - не розголошується.
"Перед самим від’їздом у Салоніки, який тривав 23 години поїздом, автобусом, літаком, один наш гравець відпросив додому поховати брата, який загинув на війні. Сім’я залишилася без годувальника, а двоє дітей – без батька. Це дуже складно. А ми вимагаємо від нього самовіддачі", - заявив Мірча Луческу на пресконференції присвяченій матчу "Динамо" - "Аріс".
Румунський фахівець наголошує, що футболісти працюють з подвійною енергією заради українців, які зараз воюють.
"Так, ми розуміємо, що багато українців гинуть на фронті, але захисники стежать за футболом, за нашими виступами, це змушує хлопців працювати з подвоєною енергією. Але в кожного в душі є біль, втрата. Складно налаштовувати гравців у таких умовах", - сказав Луческу.
- 10 серпня на матчі "Аріс" - "Динамо" фани грецького клубу розмістили принизливий банер про героїв "Азову".
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