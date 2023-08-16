На фронті загинув брат футболіста "Динамо" 

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

Про кого йде мова - не розголошується.

"Перед самим від’їздом у Салоніки, який тривав 23 години поїздом, автобусом, літаком, один наш гравець відпросив додому поховати брата, який загинув на війні. Сім’я залишилася без годувальника, а двоє дітей – без батька. Це дуже складно. А ми вимагаємо від нього самовіддачі", - заявив Мірча Луческу на пресконференції присвяченій матчу "Динамо" - "Аріс".

Румунський фахівець наголошує, що футболісти працюють з подвійною енергією заради українців, які зараз воюють.

"Так, ми розуміємо, що багато українців гинуть на фронті, але захисники стежать за футболом, за нашими виступами, це змушує хлопців працювати з подвоєною енергією. Але в кожного в душі є біль, втрата. Складно налаштовувати гравців у таких умовах", - сказав Луческу.