"Аріс" - "Динамо": фани грецького клубу вивісили образливий банер проти героїв "Азову"
Вболівальники грецького "Аріса" негативно відзначились під час матчу 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій проти київського "Динамо"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Фани "Аріса" розмістили принизливий банер про героїв "Азову".
"Розбити нацистів "Азова", - написали вболівальники грецького клубу.
Фото: Скріншот з трансляції
Проте, вже на 10-й хвилині матчу, організатори прибрали образливий банер.
Матч "Аріс" - "Динамо"
У четвер, 10 серпня, "Динамо" зустрічалося у Салоніках з грецьким "Арісом" у першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Кияни поступились супернику з рахунком 0:1.
Матч-відповідь пройде 17 серпня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.91
Купівля 36.91Продаж 37.64
-
EUR
Купівля 40.73Продаж 41.68
- Актуальне
- Важливе