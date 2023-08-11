"Аріс" - "Динамо": фани грецького клубу вивісили образливий банер проти героїв "Азову"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Фани "Аріса" розмістили принизливий банер про героїв "Азову".

"Розбити нацистів "Азова", - написали вболівальники грецького клубу.

Фото: Скріншот з трансляції

Проте, вже на 10-й хвилині матчу, організатори прибрали образливий банер.

Матч "Аріс" - "Динамо"

У четвер, 10 серпня, "Динамо" зустрічалося у Салоніках з грецьким "Арісом" у першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Кияни поступились супернику з рахунком 0:1.

Матч-відповідь пройде 17 серпня.