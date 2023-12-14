На війні з Росією загинув український фехтувальник Федір Єпіфанов
На війні проти російських окупантів загинув український захисник та фехтувальник Федір Єпіфанов. Він пішов на фронт тільки-но йому виповнилось 18 років
Про це повідомила Національна федерація фехтування України.
"Федір боронив Україну з перших днів повномасштабного вторгнення Росії до нашої держави. Тоді йому тільки-но виповнилось 18 років і він призупинив спортивну кар’єру заради захисту Батьківщини", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Федір був чемпіоном і призером всеукраїнських змагань із фехтування на рапірах, членом національної збірної України та майстром спорту. Він здобував освіту в Олімпійському фаховому коледжі імені Івана Піддубного Національного університету фізичного виховання та спорту України.
"Усе його життя було попереду, якби не російські загарбники, що й розпочали цю кровопролитну війну. Ніколи не пробачимо. Федерація фехтування України висловлює співчуття батькам, брату, рідним і близьким Федора Єпіфанова", - додали у Національній федерації фехтування України.
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