На війні з Росією загинув український фехтувальник Федір Єпіфанов

Про це повідомила Національна федерація фехтування України.

"Федір боронив Україну з перших днів повномасштабного вторгнення Росії до нашої держави. Тоді йому тільки-но виповнилось 18 років і він призупинив спортивну кар’єру заради захисту Батьківщини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Федір був чемпіоном і призером всеукраїнських змагань із фехтування на рапірах, членом національної збірної України та майстром спорту. Він здобував освіту в Олімпійському фаховому коледжі імені Івана Піддубного Національного університету фізичного виховання та спорту України.

"Усе його життя було попереду, якби не російські загарбники, що й розпочали цю кровопролитну війну. Ніколи не пробачимо. Федерація фехтування України висловлює співчуття батькам, брату, рідним і близьким Федора Єпіфанова", - додали у Національній федерації фехтування України.