На війні загинув депутат Київської міськради Сергій Ільницький
У середу, 23 серпня, у бою на Донбасі загинув депутат Київської міської ради від "Європейської Солідарності" Сергій Ільницький. На фронті він був командиром загону "Південь" Української добровольчої армії
Про це повідомив у Facebook Петро Порошенко.
"Велика втрата для всіх нас. Загинув друг, депутат Київської міської ради від ЄС Сергій Ільницький", - написав він.
Зазначається, що депутат воював з самого початку російського вторгнення, з 2014 року. Одразу після Майдану він вступив до лав Української добровольчої армії.
Загинув військовий у бою під селищем Курдюмівка Бахмутського району Донецької області.
Фото: Петро Порошенко
Як пише Порошенко, тіло загиблого евакуювали. Прощання з Ільницьким відбудеться в Києві.
Також про загибель депутата Київміськради повідомив командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош.
"Віддав життя за Україну, в бою, мій Друг, Брат по Зброї, 1-й заступник командувача, командир загону "Південь" УДА полковник Сергій Ільницький - "Сокіл", - написав він.
Фото: Петро Порошенко
- 7 серпня на Запорізькому напрямку у війні з Росією загинув народний депутат IV скликання Сергій Слабенко.
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