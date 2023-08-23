На війні загинув депутат Київської міськради Сергій Ільницький

Про це повідомив у Facebook Петро Порошенко.

"Велика втрата для всіх нас. Загинув друг, депутат Київської міської ради від ЄС Сергій Ільницький", - написав він.

Зазначається, що депутат воював з самого початку російського вторгнення, з 2014 року. Одразу після Майдану він вступив до лав Української добровольчої армії.

Загинув військовий у бою під селищем Курдюмівка Бахмутського району Донецької області.

Фото: Петро Порошенко

Як пише Порошенко, тіло загиблого евакуювали. Прощання з Ільницьким відбудеться в Києві.

Також про загибель депутата Київміськради повідомив командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош.

"Віддав життя за Україну, в бою, мій Друг, Брат по Зброї, 1-й заступник командувача, командир загону "Південь" УДА полковник Сергій Ільницький - "Сокіл", - написав він.

Фото: Петро Порошенко