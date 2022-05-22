Про це повідомляє офіційний Instagram львівських "Карпат".

Олегу Мазуру було лише 26 років.

"Загинув Олег Мазур. У суботу, 21-го травня, стало відомо, що вихованець львівських “Карпат” Олег Мазур загинув у зоні бойових дій. Вічна пам’ять Герою…", - йдеться у заяві "Карпат".

Мазур розпочинав займатися футболом у школі львівських "Карпат". Також встиг пограти за “Галичину” (Львів), “Звенигород”, “Лапаївку” та “Рудно”.

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