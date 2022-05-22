На війні загинув вихованець львівських "Карпат"
У війні проти російського агресора загинув Олег Мазур
Про це повідомляє офіційний Instagram львівських "Карпат".
Олегу Мазуру було лише 26 років.
"Загинув Олег Мазур. У суботу, 21-го травня, стало відомо, що вихованець львівських “Карпат” Олег Мазур загинув у зоні бойових дій. Вічна пам’ять Герою…", - йдеться у заяві "Карпат".
Мазур розпочинав займатися футболом у школі львівських "Карпат". Також встиг пограти за “Галичину” (Львів), “Звенигород”, “Лапаївку” та “Рудно”.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.45
Купівля 31.45Продаж 32.24
-
EUR
Купівля 32.93Продаж 33.9
- Актуальне
- Важливе