На в'їзді до Києва маршрутку протаранив Volkswagen, автобус із пасажирами перекинувся та влетів у опору
На Броварському проспекті сталася масштабна ДТП з маршрутним пасажирським автобусом
Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
Як розповіли Вартовим Еспресо свідки події, водій Volkswagen Passat, рухаючись з боку Броварів на добрячій швидкості, перелаштовуючись зі смуги в смугу, протаранив в задню частину маршрутний автобус з пасажирами та зачепив попутний кросовер Toyota.
Від удару автобус перекинувся та, вилетівши на роздільну смугу, протаранив опору рекламного щита. На місце пригоди терміново виїхали медики та рятувальники ДСНС. З тяжкими травмами госпіталізовано водія Volkswagen.
Щоб дістати його з понівеченої автівки, рятувальникам довелось розрізати авто спецінструментом. Також госпіталізували декількох пасажирів автобуса, одну з пасажирок в тяжкому стані.
Через автопригоду повністю перекритий проїзд проспектом на в'їзді в Київ.
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