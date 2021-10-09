На в'їзді до Києва маршрутку протаранив Volkswagen, автобус із пасажирами перекинувся та влетів у опору

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

Як розповіли Вартовим Еспресо свідки події, водій Volkswagen Passat, рухаючись з боку Броварів на добрячій швидкості, перелаштовуючись зі смуги в смугу, протаранив в задню частину маршрутний автобус з пасажирами та зачепив попутний кросовер Toyota.

Від удару автобус перекинувся та, вилетівши на роздільну смугу, протаранив опору рекламного щита. На місце пригоди терміново виїхали медики та рятувальники ДСНС. З тяжкими травмами госпіталізовано водія Volkswagen.



Щоб дістати його з понівеченої автівки, рятувальникам довелось розрізати авто спецінструментом. Також госпіталізували декількох пасажирів автобуса, одну з пасажирок в тяжкому стані.



Через автопригоду повністю перекритий проїзд проспектом на в'їзді в Київ.

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