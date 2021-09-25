На в'їзді до Києва у ДТП потрапила карета швидкої
На Брест-Литовському шосе, поблизу Києва, внаслідок зіткнення карети швидкої та BMW, постраждали чотири людини
Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
На в'їзді до Києва, на повороті до села Чайки сталася ДТП за участю карети швидкої допомоги. Як вдалося дізнатися Вартовим Еспресо, автомобіль швидкої допомоги рухався по Брест-Литовському шосе від Житомира в напрямку Києва, і на повороті до села Чайки водій швидкої намагався розвернутися у зворотному напрямку - до Житомира, при цьому не пропустивши BMW, який рухався від Києва.
В результаті ДТП постраждали четверо людей з двох аварійних автомобілів. Чи рухалася швидка з проблисковими маячками і увімкненою сиреною має встановити слідство.
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