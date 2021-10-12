На Волині у 16 закладах освіти виявили спалах коронавірусу
У Волинській області в 16 закладах освіти виявили спалахи коронавірусу
Про це заявила головна санітарна лікарка області Наталія Янко.
Так, у Луцькому районі виявили 5 спалахів COVID-19. Захворювання виявили в обласному будинку дитини, Ківерцівському медколеджі, Княгининівському ліцеї, а також в дитсадках №3 і №19 у Луцьку.
У свою чергу, п'ять осередків захворюваності підтвердили у Камінь-Каширському районі: у школах селищ Видерта, Грудки, Полиці, Черче та у ліцеї №2, що у Камені-Каширському.
У Володимир-Волинському районі три спалахи: у дитсадку в Нововолинську, а також в ліцеї Нововолинська та Іваничів.
У Ковельському районі виявили осередки захворюваності в школі та дитсадку Турійська, а також в обласному ліцеї з посиленою фізпідготовкою.
- В Україні 84% освітян отримали принаймні одну дозу вакцини проти коронавірусу. Найбільше щеплень зробили вчителі на Миколаївщині.
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