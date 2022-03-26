На Волині у п'яних за кермом вилучатимуть авто й віддаватимуть ЗСУ

Такий наказ затверджено начальником Волинської обласної військової адміністрації Юрієм Погуляйко. Копію документу оприлюднено на сторінці ОВА у Фейсбук, інформує Еспресо.TV.



"Від сьогодні на Волині у водіїв, які сіли за кермо в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, вилучатимуть автомобіль. Вилучений транспорт буде переданий для потреб Збройних сил України", - зазначає пресслужба Волинської ОВА.



Контролюватиме виконання наказу перший заступник голови адміністрації Сергій Мовенко.





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