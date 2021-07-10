На Волині збирачам ягід платять по 500 грн за зміну

Про це йдеться в сюжеті луцького 12 каналу, передає Еспресо.TV.



Журналісти розповідають про один з успішних прикладів поєднання рентабельного господарювання й працелюбності волинянок. Йдеться про господарство в селі Борохів.



"Друге літо працюю. Спочатку на полуниці, зараз на смородині, тоді на малині. Ми задоволені, нам все подобається. В мене двоє діток, я не можу поїхати в Польщу на заробітки. А так вони кожен день мене бачать - я вертаюсь додому на вечір, коли в обід. Ми тут задоволені і роботою, і зарплатою", - каже жінка на ім'я Галина.



Роботу, розповідають жінки, розпочинають о 5-й ранку. Завершують близько полудня. Зізнаються - важкувато, але такий сезонний підробіток може бути економічно вигіднішим, аніж постійна робота.



Представниця ягідного господарства розповідає: заробити можна, якщо добре вродило, а вчасно зібрати врожай не завадить погода. Цьогоріч усе склалося. Тому зароблять і люди, і господарство.



"За смородину ми будемо платити орієнтовно 15 гривень кілограм. Порічка збирається трохи швидше, тому що вона на гронах, китицями збирається – то 10 грн кілограм", - каже відповідальна за збір Олена Климчук.



За пів дня на зборі ягід людям вдається заробити до пів тисячі гривень. У господарстві запевняють: їхній заробіток майже дорівнює тому, що заплатять найманим працівникам.



