На Волині збирачам ягід платять по 500 грн за зміну
Українські працівниці ягідних плантацій з радістю не їхали б на заробітки до Польщі. І якщо точно така можливість заробити є у них вдома, то вони лишаються на Батьківщині
Про це йдеться в сюжеті луцького 12 каналу, передає Еспресо.TV.
Журналісти розповідають про один з успішних прикладів поєднання рентабельного господарювання й працелюбності волинянок. Йдеться про господарство в селі Борохів.
"Друге літо працюю. Спочатку на полуниці, зараз на смородині, тоді на малині. Ми задоволені, нам все подобається. В мене двоє діток, я не можу поїхати в Польщу на заробітки. А так вони кожен день мене бачать - я вертаюсь додому на вечір, коли в обід. Ми тут задоволені і роботою, і зарплатою", - каже жінка на ім'я Галина.
Роботу, розповідають жінки, розпочинають о 5-й ранку. Завершують близько полудня. Зізнаються - важкувато, але такий сезонний підробіток може бути економічно вигіднішим, аніж постійна робота.
Представниця ягідного господарства розповідає: заробити можна, якщо добре вродило, а вчасно зібрати врожай не завадить погода. Цьогоріч усе склалося. Тому зароблять і люди, і господарство.
"За смородину ми будемо платити орієнтовно 15 гривень кілограм. Порічка збирається трохи швидше, тому що вона на гронах, китицями збирається – то 10 грн кілограм", - каже відповідальна за збір Олена Климчук.
За пів дня на зборі ягід людям вдається заробити до пів тисячі гривень. У господарстві запевняють: їхній заробіток майже дорівнює тому, що заплатять найманим працівникам.
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