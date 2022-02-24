Про це повідомляє голова Закарпатської облдержадміністрації Віктор Микита, передає Еспресо.Захід.

Сьогодні відбулася зустріч керівництва області з бізнесом. За інформацією Віктора Микити, підприємці Закарпаття погодилися контролювати ціни і розуміють, що заробляти гроші на такій ситуації, як сьогодні, це – неправильно. Вони готові надати також на безоплатній основі деякі товари.

Крім того, відбулася зустріч з дипломатичними представниками Угорщини, Словаччини та Румунії. Влада області налагоджує сталий товарообіг між Закарпаттям та сусідніми країнами, забезпечує спрощену та пришвидшену процедуру ввезення продукції, зокрема палива, продуктів, ліків тощо.

Раніше голова області звернувся до мешканців з проханням не скуповувати все в магазинах і на АЗС, не створювати черг та штучного дефіциту. Він запевнив, що всім необхідним населення буде забезпечене, над цим влада працює 24/7. До того ж є підтримка міжнародних партнерів.