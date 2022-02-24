На Закарпатті бізнес не підвищуватиме ціни на продукти
Підприємці зазначили, що заробляти гроші в такій ситуації, як сьогодні – неправильно.
Про це повідомляє голова Закарпатської облдержадміністрації Віктор Микита, передає Еспресо.Захід.
Сьогодні відбулася зустріч керівництва області з бізнесом. За інформацією Віктора Микити, підприємці Закарпаття погодилися контролювати ціни і розуміють, що заробляти гроші на такій ситуації, як сьогодні, це – неправильно. Вони готові надати також на безоплатній основі деякі товари.
Крім того, відбулася зустріч з дипломатичними представниками Угорщини, Словаччини та Румунії. Влада області налагоджує сталий товарообіг між Закарпаттям та сусідніми країнами, забезпечує спрощену та пришвидшену процедуру ввезення продукції, зокрема палива, продуктів, ліків тощо.
Раніше голова області звернувся до мешканців з проханням не скуповувати все в магазинах і на АЗС, не створювати черг та штучного дефіциту. Він запевнив, що всім необхідним населення буде забезпечене, над цим влада працює 24/7. До того ж є підтримка міжнародних партнерів.
- Нагадаємо, сьогодні, 24 лютого, Росія почала війну проти України.
- Державний кордон України атакували російські війська з боку Росії та Білорусі.
- Президент України Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану на території усієї України.
- Загинули понад 40 українських військових, ще кілька десятків поранені.
- У Чернігівській області, Маріуполі та Щасті ситуація стабілізувалася, населені пункти під контролем українських військових.
- У західних регіонах України також лунали вибухи. У Луцьку пролунало кілька вибухів. Дитячі садочки та школи не працюють. Вибухи лунали в місті з боку військового аеродрому, завдані ними походження наразі встановлюють.
- Військові закликають встановити додаток Джура для достовірної інформації. У додатку висвітлюють новини із державних і топових військових сайтів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.27
Купівля 29.27Продаж 32.32
-
EUR
Купівля 32.92Продаж 36.43
- Актуальне
- Важливе