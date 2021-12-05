На Закарпатті під час катання на снігоходах заблукали троє туристів

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

У суботу, 4 грудня о 18:02 до рятувальників Закарпаття надійшло повідомлення про те, що під час катання на снігоходах в районі полонини Руна Тур’є-Реметівської територіальної громади Ужгородського району втратили орієнтир місцевості та заблукали троє чоловіків.

Телефонний зв’язок із ними періодично з’являвся і рятувальники скеровували їх до вірного шляху, рухаючись назустріч.

Врешті, 5 грудня, двоє чоловіків дісталися туристичної бази, а пошуки третього туриста тривають.

"О 13:15 двоє громадян вийшли на зв’язок та повідомили, що вони знаходяться на одній з турбаз у селі Лумшори, Тур’є-Реметівської територіальної громади. Пошуки третього тривають", - заявили у ДСНС.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb