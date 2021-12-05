На Закарпатті під час катання на снігоходах заблукали троє туристів
На Закарпатті рятувальники шукали трьох туристів, які заблукали у горах під час прогулянки на снігоходах
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
У суботу, 4 грудня о 18:02 до рятувальників Закарпаття надійшло повідомлення про те, що під час катання на снігоходах в районі полонини Руна Тур’є-Реметівської територіальної громади Ужгородського району втратили орієнтир місцевості та заблукали троє чоловіків.
Телефонний зв’язок із ними періодично з’являвся і рятувальники скеровували їх до вірного шляху, рухаючись назустріч.
Врешті, 5 грудня, двоє чоловіків дісталися туристичної бази, а пошуки третього туриста тривають.
"О 13:15 двоє громадян вийшли на зв’язок та повідомили, що вони знаходяться на одній з турбаз у селі Лумшори, Тур’є-Реметівської територіальної громади. Пошуки третього тривають", - заявили у ДСНС.
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