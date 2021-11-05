На Закарпатті треба розвивати сільське господарство для багатих, - експерт

Так вважає Анатолій Ткачук, директор з питань науки та розвитку Інституту громадянського суспільства на форумі ідей та рішень Re:Open Zakarpattia.



"Люди намагаються шукати можливості жити не у великих містах, на Закарпатті система розселення є хорошою. Цього достатньо для відкриття бізнесу, базованого на сучасних технологіях, - зазначив Анатолій Ткачук. – Зараз потрібні мережі малих підприємств" .



За його словами, відсутність великого агробізнесу теж "на руку" Закарпаттю.



"Україна обрала найгіршу версію розвитку сільського господарства. В Україні масова агромонокультура, яка створює величезне ВВП і нуль зайнятості. На 1000 га обробітку землі припадає від 8 до 11 робітників, це вимиває людей із сільських територій, - каже Анатолій Ткачук. - Закарпаття не має великої кількості полів, сюди не зайшли агрохолдинги. Область має можливість розвивати сільське господарство для багатих - багато якісного різного харчування. Є тепер такий тренд, у цей тренд треба увійти. Хто перший, той отримає максимальну додану вартість".



Плюс Закарпаття, за словами експерта, ще у тому, що область має відкриті немілітаризовані кордони, на відміну від східних областей, і цей шанс треба використати.