На Закарпатті відновили роботу електропідстанції, пошкодженої російським ракетним ударом
У ніч на 4 травня на Закарпатті полагодили підстанцію на 220 кВт, пошкоджену внаслідок російського ракетного удару
Про це очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита написав у телеграмі.
"Вночі запрацювала одна з підстанцій 220 кВ на Закарпатті: обладнання, пошкоджене в результаті вчорашнього ракетного удару, оперативно відремонтували", - наголосив він.
Віктор Микита подякував аварійним службам і рятувальник за швидку та професійну роботу.
- 4 травня Росія завдала ракетного удару по одній із залізничних підстанцій Закарпаття, унаслідок чого 57 будинків у Воловці залишилися без газопостачання.
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