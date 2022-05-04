На Закарпатті відновили роботу електропідстанції, пошкодженої російським ракетним ударом

Про це очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита написав у телеграмі.



"Вночі запрацювала одна з підстанцій 220 кВ на Закарпатті: обладнання, пошкоджене в результаті вчорашнього ракетного удару, оперативно відремонтували", - наголосив він.



Віктор Микита подякував аварійним службам і рятувальник за швидку та професійну роботу.

4 травня Росія завдала ракетного удару по одній із залізничних підстанцій Закарпаття, унаслідок чого 57 будинків у Воловці залишилися без газопостачання.

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