Росія завдала ракетного удару по об'єктах інфраструктури Закарпаття
Окупанти завдала ракетного удару по гірському району у Закарпатській області
Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита у Telegram.
"Приліт ракети у об’єкт в гірському районі Закараття. На місці працюють служби, уточнюємо інформацію щодо пошкоджень та можливих жертв", - написав він.
Микита попросив не вести відео- та фотозйомку на місці подій.
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