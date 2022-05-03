Росія завдала ракетного удару по об'єктах інфраструктури Закарпаття

Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита у Telegram.



"Приліт ракети у об’єкт в гірському районі Закараття. На місці працюють служби, уточнюємо інформацію щодо пошкоджень та можливих жертв", - написав він.



Микита попросив не вести відео- та фотозйомку на місці подій.



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